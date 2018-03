Nespoli in tour anche a Parma per raccontare la sua avventura fra stelle

Comincia il "giro d’Italia" per l'astronauta Paolo Nespoli, che nelle prossime settimane farà tappa in varie città per raccontare ad appassionati e addetti ai lavori quella che è stata la sua ultima avvincente avventura fra le stelle: la missione "Vita" dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), che lo ha visto protagonista in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) per quasi cinque mesi.

L’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa) comincerà il tour lunedì 19 marzo da Torino, dove visiterà Altec e Thales Alenia Space per incontrare i tecnici che hanno supportato la sua permanenza in orbita. Il percorso proseguirà alle 17:30 presso la Fondazione SanPaolo per un workshop sulla Space Economy.

Martedì 20 marzo tappa a Parma, per diversi incontri aperti al pubblico e la presentazione del volume "C'è spazio per tutti", col fumettista Leo Ortolani.

Il giro proseguirà poi a Milano con un doppio appuntamento. Il primo è per mercoledì pomeriggio al Museo della Scienza e della Tecnologia 'Leonardo da Vincì, dove si terranno diversi incontri con il pubblico organizzati da Asi, Esa e National Geographic per la presentazione del film 'One Strange Rock', realizzato in collaborazione con la Nasa e con protagonista l'attore Will Smith: alcune scene sono state girate dallo stesso Nespoli durante il suo soggiorno a bordo della Iss.

Giovedì mattina di nuovo al museo da Vinci con Leo Ortolani per incontrare gli studenti. Nel tardo pomeriggio Paolo Nespoli e i rappresentanti di Asi ed Esa saranno ricevuti dal primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, con il quale assisteranno al film 'Expedition' che racconta i momenti salienti dell’addestramento di Nespoli.

Venerdì AstroPaolo sbarcherà a Bologna, per un incontro col pubblico al Fico (Fabbrica Italiana Contadina).

Infine sabato 24 marzo tappa a Roma, per l’evento globale del Wwf 'Earth Hour 2018-Connect2Earth', dedicato all’ambiente e al clima. Paolo Nespoli parteciperà allo spegnimento delle luci che illuminano il Colosseo e della Basilica di San Pietro.