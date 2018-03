In un appartamento di via Trieste il piccolo laboratorio della droga

Questa volta è toccato a via Trieste, dove era stato notato un via vai sospetto da un appartamento. Ed è lì - supponendo che si fosse installata una piccola centrale dello spaccio - che si sono dirette le attenzioni dei carabinieri della Compagnia di Parma. Ieri gli uomini del Nucleo operativo e radiomobile, in borghese, si sono appostati e intorno alle 11:15 hanno notato un giovane nigeriano uscire dal condominio e una volta in strada coprirsi il capo con il cappuccio del giubbotto che indossava. Dopo essere diretto a passo spedito in viale Mentana, è salito su una Ford Fiesta che lo attendeva. Alla guida un giovane italiano, che ha poi ammesso di aver acquistato una dose di cocaina. Dopo qualche istante il nigeriano è tornato a piedi nell’appartamento in via Trieste e a questo punto - ritenendo che all’interno dell’appartamento vi potesse essere della sostanza stupefacente - i carabinieri sono entrati in azione e hanno proceduto alla perquisizione domiciliare.

Sul tavolo di una delle camere dell'appartamento, occupato da sei extracomunitari regolari (di cui due donne), hanno trovato una busta gialla in cellophan con tagli di forma circolari, una forbice e diversi rotoli di scotch di diversi colori. Ossia tutto l’occorrente per un piccolo laboratorio domestico per il confezionamento di droga, che però era stata ben nascosta. Solo dopo una meticolosa perquisizione, i carabinieri hanno scovato - nascosti sotto il bidet, in una calza da uomo - 8 involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di 22 grammi lordi e un valore di oltre 1000 euro. Ovviamente nessuno dei sei occupanti ha rivendicato la proprietà dello stupefacente, per i quali adesso i carabinieri hanno avviato indagini più approfondite.