Fermato con in auto una bici da 6mila euro rubata poche ore prima

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile durante un normale posto di controllo in via Cesare Sanguinetti si sono insospettiti di fronte a una Ford focus da cui spuntava un grosso carico. Alla guida un 41enne colombiano, che stava trasportando una bicicletta del valore di 6000 euro di cui non sapeva spiegare la provenienza. L'hanno spiegata con ulteriori indagini i carabinieri: era stata rubata il giorno stesso da un 38enne napoletano in un negozio di biciclette della provincia di Parma ed era destinata al mercato milanese.

Sempre nella giornata di ieri i militari sono intervenuti nel pomeriggio all'Ipercoop del Centrotorri, dove il personale di vigilanza aveva fermato un 63enne di Montechiarugolo che tentava di uscire dall’uscita “senza acquisti”. L'uomo era stato tradito dalle tasche rigonfie della giacca, poi risultate contenere generi alimentari per un valore di 60 euro circa.

Doppia tappa invece all’Ikea dove prima una coppia di italiani residente a Parma e poi una donna albanese, nell’uscire dalle casse self, avevano pagato solo alcuni dei prodotti messi nel carrello.