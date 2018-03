Manutenzione alla rete idrica in viale Mentana: le strade in cui sarà chiusa l'acqua

Il prossimo Martedì 20 Marzo è in calendario la manutenzione programmata alla rete dell'acquedotto nella zona di Viale Mentana - Piazzale Salvador Allende per sostituire alcuni organi di manovra alle tubazioni principali di distribuzione.

I lavori sono previsti a partire dalle 9 fino alle 14 e comporteranno la chiusura dell'acqua alle seguenti strade:

Viale Mentana, dal civico 82 al civico 126 e dal civico 21 al civico 115

Viale Fratti, dal civico 21 al civico 39 e dal civico 36 al civico 60

Stradello Pozzi

Piazzale Salvador Allende

Stradello Porta Pia

Largo Novaro

Largo Natale Palli

Via Gandini

Gli impianti devono tuttavia essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere riattivata in qualsiasi momento.

Iren ringrazia i cittadini per la collaborazione.