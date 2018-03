La scomparsa da casa di Luigi Frontera: nuovo appello della famiglia

Ancora non ci sono tracce di Luigi Frontera, scomparso il 2 marzo da via Mascagni a Parma. Il figlio Raffaele, su Facebook, lancia un nuovo appello per condiviere il suo messaggio e la foto del padre. Scrive tra l'altro nel suo post: Ti prego torna a casa", "Ti cerchiamo tutti, ma proprio tutti, chi per sensi di colpa, chi per amore. Io non posso credere che tu abbia mollato, non è pensabile, non è possibile. Sei tu a dirmi che a tutto c’è un rimedio. Sei tu a dirmi che da soli non bisogna stare mai. Sei tu a dirmi di non mollare, perchè dalla più brutta delle notti arriva il sole migliore".

Luigi Frontera è alto 1,65, ha 62 anni e al momento della scomparsa aveva una garza bianca sul collo e una voce molto rauca. Era in possibile stato confusionale.