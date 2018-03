Il film della Kauber che racconta le pastore: via al crowdfunding

Rosina, Maria Pia e Caterina sono alcune delle tante pastore d'Italia. A conoscerle è arrivata - su e giù per lo Stivale, attraversato sulla sua Panda a metano - la studiosa e videomaker parmigiana Anna Kauber. Le sue chiacchierate in video e le sue emozioni stanno prendendo la forma di un documentario, “In questo mondo”, prodotto da Solares Fondazione delle Arti e Aki film.

Il film è nato dalla ricerca e dalla documentazione della specificità di genere in agricoltura, e quindi sulla particolarità della relazione tra il femminile e la terra.

Oltre ad essere un documento unico ed inedito su un modo femminile di intendere la vita e un mestiere allo stesso tempo antico e contemporaneo, è in grado di parlare con realismo e poesia il linguaggio universale dei valori intesi soprattutto nel rapporto tra uomo e animale e tra uomo e ambiente naturale.

Dal 2015 al 2017 Anna Kauber ha intrapreso un viaggio di attraversamento della nostra Penisola, isole maggiori comprese. Partita dalle Alpi, sulla spina dorsale montuosa degli Appennini fino all'Aspromonte, sono rimasta quasi sempre in quota, sulle Terre Alte: quelle dei pastori.

La sua ricerca riguarda le donne pastore, per indagare la specificità di genere in quella cultura storicamente maschile e di impronta patriarcale.

Il lavoro più lungo è fatto, ci manca poco: terminare il montaggio, la colonna sonora e i sottotitoli. E poi destinazione verso i più importanti festival di cinema internazionali.

Dal 19 marzo 2018 sulla piattaforma www.ideaginger.it ha preso il via la campagna di crowdfunding. Per sostenerla: https://www.ideaginger.it/progetti/in-questo-mondo-diamo-voce-alle-donne-pastore.html pagina facebook del film: @inquestomondo

E ci sono ricompense previste per chi parteciperà: adottare una pecora, ad esempio, o passare un giorno in compagnia delle pastore e del loro gregge, degustando i loro prodotti.







Vi chiediamo di partecipare a questo importante progetto di divulgazione e conoscenza, perché ci sono molte storie che devono essere raccontate.

Durante la sua ricerca Anna ha avuto modo di entrare nel mondo pastorale italiano, e di video-documentare un centinaio di storie individuali di donne, ma anche di gruppi familiari e delle piccole comunità montane; di condividere cibi e memorie, così come lunghe giornate di pascolo quotidiano e di costante cura degli animali, i lavori nella stalla (quando c'era) e la trasformazione dei prodotti.