Era stato espulso dal territorio nazionale nel 2014 ma, pur non potendo, era rientrato in Italia e ieri sera i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Parma lo hanno notato mentre, in via Digione, stava comprando le sigarette. Accompagnato in caserma per accertamenti, dagli esami fotodattiloscopici, è risultato appunto che l’uomo, un 24enne albanese, aveva anche una sfilza di precedenti per reati contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti. È stato perciò arrestato.