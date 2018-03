Trecento mila euro per nuove barriere antirumore sulla tangenziale a Fognano

Il Comune ha stanziato 300 mila euro per provvedere all'installazione di nuove barriere antirumore in corrispondenza dello svincolo tra la tangenziale nord e la tangenziale ovest.



Il progetto prevede la realizzazione di nuove barriere antirumore in sostituzione delle vecchie, poste a protezione del parco pubblico intitolato ad “Augusto Daolio” e delle aree residenziali limitrofe allo svincolo tra la tangenziale nord e la tangenziale ovest di Parma, nel quartiere di Fognano.



Le barriere acustiche attuali, installate nel 2003, attualmente presentano segni di deterioramento dovuti ad agenti atmosferici, urti, vibrazioni, ed atti vandalici. Da qui la necessità di provvedere ad una loro manutenzione straordinaria.



L'intervento prevede la sostituzione degli attuali pannelli in legno con elementi in cemento in grado di durare di più nel tempo. I nuovi pannelli si inseriscono nel contesto paesaggistico, in quanto, pur essendo in cemento, sono caratterizzati da finiture “tipo legno” sia per la tipologia di struttura che per la colorazione. I pannelli esistenti ancora in buono stato saranno smontati ed eventualmente riutilizzati, mentre quelli deteriorati verranno eliminati. L’intervento prevede inoltre il rifacimento della barriera naturale esistente ed il suo allungamento con la realizzazione di opere di mitigazione ambientale. Verrà aggiunta una nuova duna di terra su cui saranno posti alcuni arbusti in grado di resistere alle intemperie ed all’inquinamento, con la prospettiva di realizzare un “giardino verticale” con caratteristiche decorative perenni.