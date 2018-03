L'arte delle donne in Oltretorrente

Da oggi al 14 aprile si svolgerà «Fragili Guerriere – Chiamata alle Arti in Oltretorrente», prima rassegna d'arte delle donne che si svolgerà nelle strade dell’Oltretorrente: dall’Enolibreria Chourmo, in via Imbriani, all’Osteria Virgilio in strada Inzani, dal Dulcamara di via D’Azeglio alla Galleria Rizomi Art Brut in via Bixio. L’evento, ideato e curato da Daniela Rossi con la collaborazione della critica d’arte Stefania Provinciali, è organizzato da Fragili Guerriere e dall’associazione culturale Pantarei.