Eramo: "I residenti della zona stazione si sentono abbandonati, si intervenga con urgenza"

Si riunisce il Consiglio comunale di Parma.

Il consigliere di Parma protagonista Pier Paolo Eramo ha chiesto che si faccia qualcosa con urgenza per i residenti della zona stazione, che si sentono non ascoltati e abbandonati dalle istituzioni. "Occorre intervenire senza scarichi di responsabilità e senza scaricabarile", dice Eramo. Nessuna risposta è arrivata dalla giunta.

Il consiglio applaude i neo-parlamentari Cavandoli e Campari. "Gli interessi di Parma saranno per noi al primo posto. Mi raccomando di non dimenticarvi di Parma e di noi adesso che sedete in un’istituzione più importante". Così il presidente del Consiglio comunale Tassi Carboni ha salutato i neoeletti parlamentari della Lega Campari e Cavandoli, salutati poi da un applauso collettivo (entrambi erano presenti in Consiglio). Campari ha detto che "gli interessi di Parma per noi saranno sempre al primo posto".

Buetto: "Monitoraggio dei palazzi degli anni '50 e '60". La consigliera Buetto (Ep) ha chiesto che, alla luce di quanto avvenuto in via Mascherpa alcuni giorni fa con la fuga di gas, vengano fatti controlli nei palazzi costruiti negli anni '50 e '60 per garantire la sicurezza dei cittadini.

Pezzuto: "Il Comune informi sulla situazione dell'obbligo vaccinale". Il consigliere Pezzuto ha chiesto, senza avere risposta dalla giunta, che il Comune informi sulla situazione relativa all’obbligo vaccinale per i bambini, "perché si tratta di un adempimento di legge che riguarda la tutela della salute dei più piccoli e non si può continuare a far finta di nulla come ha fatto finora il Comune di Parma".