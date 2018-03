I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile a conclusione servizio finalizzato al controllo della circolazione stradale di cittadini extracomunitari, deferivano alla procura della repubblica presso il tribunale di Parma, un cittadino nigeriano 34enne, celibe, nullafacente, perché, già sanzionato amministrativamente nel mese di luglio 2017. Era stato sorpreso alla guida di un auto senza patente.

L'uomo, però, non ha pagato la contravvenzione di 3500 euro e nemmeno ha pensato di conseguire la patente. Infatti nella serata di sabato è stato nuovamente fermato alla guida di una Peugeot 307 in via Monte Corno ancora senza patente. L'auto intestata ad un connazionale è stato sottoposti a sequestro amministrativo.