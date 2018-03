Sì definitivo: una nuova biblioteca di quartiere nascerà dentro la scuola Adorni

Via libera della Giunta comunale al progetto definitivo per la realizzazione di nuova biblioteca di quartiere interna alla scuola primaria Ulisse Adorni, in via Paciaudi 1/A, con fondi stanziati nel Bilancio Partecipativo.

L'intervento è stato richiesto dal Quartiere Parma Centro e sono stati stanziati 58 mila euro per la sua realizzazione.

Il progetto prevede di riqualificare un’aula posta al primo piano della scuola, e lo spazio sarà modificato per permettere di ospitare la nuova biblioteca. Il piano di calpestio della nuova biblioteca sarà elevato di circa 45 centimetri dal pavimento attuale. Lo spazio si sviluppa in modo centrifugo attorno ad un “foro” centrale che funge da “piazza di ritrovo” e allo stesso tempo da seduta circolare per favorire la compresenza tra i lettori, come in una piazza ideale. Il nuovo spazio sarà dotato, quindi, di una pedana di abete ignifugo sopraelevata, con rampe e scalini di collegamento, arredi, compresi scaffali e sedute in sintonia con lo spazio progettato. Verrà rifatto anche il soffitto e tinteggiate le pareti.