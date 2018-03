Parma Gestione Entrate si trasferisce al DUC B

Parma Gestione Entrate è in fase di trasloco. Dall’attuale sede di viale Fratti 56 sta per trasferirsi nella nuova sede di stradello Torello del Strada 15/A (DUC B).

Dalle 13,30 di domani 28 marzo gli uffici rimarranno chiusi per le operazioni di trasloco. Parma Gestione Entrate riaprirà al pubblico il 03/04/2018 presso la nuova sede in L.go Torello de Strada, n. 15/A, adiacente agli uffici comunali del DUC., ove al piano terra saranno in funzione le casse e gli sportelli per il pubblico, mentre al primo piano si troveranno gli uffici dell’Amministrazione e Contabilità, della Riscossione coattiva, l’Ufficio Cosap e l’Ufficio Legale.

Gli orari di apertura resteranno invariati (8.30-13.20 14.30-15.30).



Nei giorni 29 e 30 marzo resterà operativo lo sportello di Parma Gestione Entrate all’interno del Direzionale Uffici Comunali osservando i seguenti orari: giovedì 8.45-13.00 e 14.00-17.15 e venerdì 8.15-13.30.