Bisognava dimostrare che non era un rapinatore 'una tantum' ma un vero e proprio seriale, l'albanese Petri Paluca, classe 1994, arrestato il mese scorso per la rapina in via Spezia. Gli investigatori della Squadra mobile hanno messo insieme tutto i tasselli (testimonianze, filmati, identikit) e sono riusciti a incastrarlo anche per altri tre agguati: due rapine alla sala slot di viale Osacca e un'altra (che però non era andata a segno) in via Trento.