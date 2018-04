I passaggi a livello di via Colli, via Volturno e via Pontasso a Parma sono segnalati in avaria. La polizia municipale - sul posto per gestire la viabilità e per la sicurezza del transito dei treni - invita a prestare massima attenzione.

Secondo le prime informazioni raccolte, una delle sbarre del passaggio a livello di via Volturno è stata trovata a terra, e l'ipotesi a questo punto è che qualcuno l'abbia abbattuta, forse tentando di passare mentre si stava abbassando. In via precauzionale i macchinisti sono stati invitati a rallentare anche agli altri due passaggi di via Colli e via Pontasso. Al lavoro i tecnici delle Ferrovie.