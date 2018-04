Via Verdi, il primo cliente che si presenta in banca è il rapinatore

Rapinatore solitario in azione all'orario di apertura alla filiale di via Verdi della Banca Cremonese credito cooperativo. L'uomo, minacciando i dipendenti, si è fatto consegnare i soldi che stavano per essere messi nella cassa, poi la fuga. Il bottino si aggirerebbe intorno ad alcune migliaia di euro. Non sembra che il rapinatore abbia mostrato delle armi. Sulla vicenda indagano i poliziotti delle Volanti.