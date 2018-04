Anche «Chi l'ha visto?» si occupa del caso di Adua Della Porta, la parrucchiera 41enne con un negozio in via Mazzini scomparsa dal 28 febbraio. Nella puntata di ieri sera è andato in onda un ampio servizio girato a Parma. Sono stati intervistati la madre Gabriella, la coinquilina Elena, una collega, l'amico Pietro e un altro amico, quello che avrebbe accompagnato Adua e il fidanzato tunisino (con cui aveva una storia tribolata) in Francia, prima a Nizza e poi a Marsiglia. I tre cagnolini di Adua, intanto, sono stati già adottati.