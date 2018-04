I carabinieri di San Pancrazio quando hanno visto quella Porsche Cayenne che sembrava abbandonata sul bordo della strada hanno pensato che potesse essere stata rubata. Invece, appena si sono fermati, hanno scoperto che l’autista, un imprenditore austriaco stava consumando un rapporto sessuale con una giovane rumena proprio a fianco della macchina. È successo in pieno giorno a Fraore e per i due è scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico.