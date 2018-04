Sicurezza, Casa presenta i dati della Municipale: "Quasi 1.400 interventi nel 2017"

Controlli nelle aree mercatali, servizi mirati nelle zone più "calde" della città sul piano dell'ordine pubblico, interventi con altre forze di polizia: il Comune ha presentato il bilancio dell'attività della polizia municipale in tema di sicurezza a Parma.

I dati sono stati presentati dall’assessore Cristiano Casa, insieme al commissario della Municipale Marco Longagnani e all’ispettore Francesco Accardi.

“I dati forniti dalla Polizia Municipale sull'attività di Polizia Giudiziaria – ha detto Casa – smentiscono alcune critiche in merito all'impegno dell'Amministrazione su questo versante. Nel 2017 sono stati fatti quasi 1.400 gli interventi, il che significa circa 4 al giorno. A questi si aggiungono più di 160 interventi congiunti con altre Forze di Polizia, principalmente contro spaccio e degrado, per migliorare la sicurezza urbana ed interventi mirati in zone critiche della città. La sicurezza è un tema molto sentito e, pur essendoci margini di miglioramento, i dati testimoniano l'impegno quotidiano messo in campo”.

In tema di indagini di polizia giudiziaria si è registrato un incremento significativo: si è giunti alle 1348 indagini di polizia giudiziaria; la polizia giudiziaria ha eseguito 22 controlli per le pratiche di lavori di pubblica utilità delegate dall’Autorità Giudiziaria; ha eseguito 66 comunicazioni all’Autorità Giudiziaria ed alla Prefettura in merito a sequestri di ogni genere e ha gestito 102 pratiche per i veicoli oggetto di furto, 3 persone in stato di arresto; 11 pratiche con applicazione della normativa sugli stranieri sul territorio italiano; 185 pratiche segnalate all’Autorità Giudiziaria per furti vari;

Dal punto di vista qualitativo si sono registrate inchieste complesse per reati associativi e di pericolo per l’ordine pubblico. Il buon andamento dell’attività degli operatori ha permesso il rispetto dei tempi previsti per legge per ultimazione delle pratiche designate. Attualmente l’attività e gli atti da svolgere sono in constante crescita rispetto al 2017.

In tema di attività del Reparto Servizi Mirati, nel 2017, i ricoveri coattivi di pazienti psichiatrici sono stati 109, ammontano a 162 i servizi congiunti diurni con le altre Forze di Polizia, 1045 soggetti identificati di cui 58 fotosegnalamenti per identificazione e relativo accompagnamento, scorte automontate e motomontate, 429 pezzi sequestrati a seguito di intensa attività nelle aree mercatali, 1520 richieste d’intervento esterno per le molteplici problematiche cittadine che includono esposti, sinistri stradali, ausilio per viabilità ad altri Enti.

Il reparto ha eseguito giornalmente attività di vigilanza nelle zone con maggiore senso di insicurezza tra i cittadini, quali San Leonardo, Oltretorrente, zona stazione ferroviaria, parcheggi cittadini.