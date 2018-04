Si schianta in auto contro un platano

Schianto questa mattina intono alle 7.30 in via Mantova. Il conducente di un'auto - per cause ancora in via d'accertamento - ha perso il controllo del mezzo, che ha finito la sua corsa sbattendo violentemente contro un platano a lato della carreggiata. Subito allertati i soccorsi, sul posto è arrivata un'ambulanza inviata dal 118. La persona ferita, in condizioni di media gravità, è stata trasportata al Maggiore.