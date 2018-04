Via D'Azeglio, bacia il compagno in un bar: insultato e picchiato

Diciannovenne aggredito l'altra notte in via d'Azeglio. Un'aggressione, pare dalle prime ricostruzioni, scatenata dall'omofobia. Il giovane, uno studente che fa parte del collettivo Aula Tsunami, attivo all'interno del plesso di via D'Azeglio dell'Università di Parma, si trovava all'interno di un locale assieme ad alcuni amici.

A un certo punto lui e il suo compagno avrebbero iniziato a baciarsi e questo atteggiamento avrebbe scatenato l'aggressione da parte di alcuni clienti. Prima infatti lo avrebbero insultato pesantemente, poi uno di loro lo avrebbe colpito con un pugno in bocca provocandogli una ferita al labbro inferiore. L'episodio ha suscitato la durissima presa di posizione di Aula Tsunami che su Facebook ha denunciato l'accaduto pubblicando la foto del ragazzo ferito.

"Pensiamo che questi non siano casi isolati, ma che siano un sintomo dell'ondata di intolleranza e xenofobia che ormai da qualche anno ha investito il nostro paese e che oggi più che mai è stata sdoganata anche a livello istituzionale. Chi fino a pochi anni fa si limitava a esprimere la propria ignoranza solo a parole, oggi si trova legittimato e sicuro di poter passare dalle parole alle azioni pensando di rimanere impunito."