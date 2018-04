La polizia di Stato del commissariato di Carpi, in provincia di Modena, è riuscita ad incastrare i presunti autori di un furto di orologi Rolex avvenuto quattro anni fa all’interno della gioielleria "Blondi", che si trova nella cittadina.

La polizia è risalita, infatti, a due bosniaci grazie ad un’impronta digitale trovata sul luogo del furto. Entrambi sono stati denunciati. Il furto di quattro Rolex, per un valore complessivo di 40mila euro, avvenne nell’ottobre del 2014. Secondo la polizia, i due, che si erano finti normali clienti, sono già stati responsabili di colpi di questo tipo a Bologna e a Parma. In almeno un caso un furto con destrezza si è anche trasformato in una rapina.