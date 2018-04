L'ospedale Piccole Figlie acquisito da ParmaHealtcare. Insediato il nuovo cda

E' stato perfezionato oggi l’acquisto del 100% dell'ospedale Piccole Figlie, struttura privata di via Po accreditata di 100 posti letto. L'acquirente è ParmaHealthcare, società della famiglia Bedin, alla quale partecipa al 12,5% Marisa Giampaoli, precedente amministratore delegato dell’ospedale. L'ospedale era detenuto da Teorema Holding (famiglia Dubini-Giampaoli), Istituto Piccole Figlie dei SS. Cuori di Gesù e Maria e la Diocesi di Parma.

Oggi si è insediato anche il nuovo Consiglio di amministrazione: Nicola Bedin (presidente), Roberto Cupellaro (amministratore delegato), Mariacarlotta Rinaldini (vicepresidente), Paolo Rossi e Marisa Giampaoli.

«Si tratta di un’iniziativa imprenditoriale di lungo termine – dichiara Bedin – che vede la mia famiglia impegnata direttamente. Siamo fortemente motivati. Nutriamo una grande stima per Hospital Piccole Figlie, istituto molto importante, fortemente radicato nel territorio».«Manifesto profondo apprezzamento per sua Eccellenza il vescovo Solmi e per suor Alfonsina Mazzi, suor Alba Nani e l’istituto Piccole Figlie tutto: siamo certi che non faranno mancare il loro affetto e la loro attenzione anche negli anni a venire – aggiunge Bedin. L’Istituto Piccole Figlie peraltro continuerà nella gestione diretta dell’hospice, che permane di sua titolarità».