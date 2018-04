Auto fuori strada nella notte: due feriti, uno è grave

Ancora la Massese, ancora uno schianto che risveglia bruscamente la notte. Erano le 3.55 quando è arrivata la richiesta di soccorso al 118. Un'auto è finita fuori strada tra Corcagnano e Pilastro. Al momento pare che non siano coinvolti altri veicoli. Di certo ci sono i due feriti, uno in condizioni di media gravità, l'altro in gravi condizioni, trasportato nell'area codici rossi del Pronto Soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicolo.