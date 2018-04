Auto fuori strada nella notte: due ragazze ferite, una è grave

Ancora la Massese, ancora uno schianto che risveglia bruscamente la notte. Erano le 3.55 quando è arrivata la richiesta di soccorso al 118. Un'auto è finita fuori strada tra Corcagnano e Pilastro. Al momento pare che non siano coinvolti altri veicoli. Di certo ci sono due ragazze rimaste ferite: una 22enne è stata trasportata al Maggiore in condizioni di media gravità ed è stata poi dimessa in mattinata con una prognosi di 20 giorni. Gravi invece, le ferite riportata dall'amica, una 25enne, ricoverata nell'area codici rossi del Pronto Soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicolo.