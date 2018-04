Caccia al "tesoro" dei pusher: quasi due etti di droga trovati nelle piazze dello spaccio

I carabinieri della Compagnia di Parma anche in questo weekend sono stati impegnati nei controlli anti-spaccio nei luoghi "caldi" della città. Hanno denunciato un cittadino nigeriano 21enne, senza fissa dimora, disoccupato e incensurato, sorpreso in via Trento con addosso un involucro contenente 42,70 grammi di marijuana.

Nel corso dei servizi di controllo, inoltre, stati rinvenuti e sequestrati in piazza della Pace 117,2 grammi di marijuana suddivisa in 6 dosi, mentre in piazzale Dalla Chiesa sono "spuntati" dai nascondigli dei pusher 12,5 di marijuana e 8 grammi di hashish.

Identificate 30 persone di cui 26 extracomunitarie regolari sul territorio nazionale e segnalate alla Prefettura due persone per detenzione di modica quantità di sostanza stupefacente.