Alcol, due patenti ritirate lungo la via Emilia

Operazione contro le stragi del sabato sera: due patenti ritirate. Nel corso dei controlli dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Parma effettuati sia in via Emilia Est che in via Emilia Ovest, i militari hanno denunciato e ritirato le patenti a due parmigiani, un 41enne e un 39enne, sorpresi a guidare con un tasso alcolemico troppo elevato.