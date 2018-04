Aggressione nella notte in via d’Azeglio. Un uomo originario della Guinea è stato picchiato da un gruppo di stranieri. La vittima è stata trasportata in ospedale, medicata e dimessa con 15 giorni di prognosi. Dopo le dimissioni, però, l'uomo è stato accompagnato in questura e denunciato per inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore.