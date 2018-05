Quarto e ultimo giorno di Cibus, giovedì. In mattinata, nonostante i cruciali impegni per la formazione del nuovo governo, con il leader leghista Matteo Salvini, è atteso in mattinata alla fiera agroalimentare di Baganzola il capo politico del M5S Luigi Di Maio. Di Maio, nel suo tour emiliano è atteso alle 19 a Imola per un appuntamento elettorale per le elezioni comunali.