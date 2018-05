L’Amatori Parma Rugby comunica che i funerali di Rebecca Braglia si terranno venerdì 11 maggio alle 15 nel Duomo di Reggio Emilia in piazza Prampolini. La camera ardente della giovane atleta morta il 2 maggio scorso, sarà allestita all’Ospedale Santa Maria Nuova della città emiliana.

La 18enne rugbista degli Amatori Parma è morta in seguito al trauma cranico riportato in un placcaggio durante una partita a Ravenna, domenica 30 aprile. La ragazza aveva battuto la nuca e, dopo essere stata soccorsa subito sul campo, era stata trasportata e operata.