Chiude Cibus: un successo. Appuntamento, per la 20a edizione, a maggio 2020

Bilancio positivo per Cibus 2018, che chiude i battenti dopo quattro giorni alle Fiere di Parma a tutto business e con un arrivo di 82mial buyer internazionali, 2mila in più rispetto alle aspettative degli operatori. Alla 19/ma edizione del Salone internazionale dell’Alimentazione hanno quest’anno partecipato 3.100 aziende alimentari da tutte le Regioni italiane, che hanno presentato un’ampia schiera di prodotti nuovi, oltre 1.300, a testimonianza dello sforzo di innovazione e di ricerca delle imprese del Made in Italy del comparto Food&Beverage. «E' tangibile e prospettica la soddisfazione delle aziende e degli espositori per questa edizione di Cibus - ha detto Antonio Cellie, ceo di Fiere di Parma - perchè conferma le enormi potenzialità, fortunatamente ancora inespresse, del Made in Italy alimentare. Da un lato i buyer di tutto mondo non vedono l’ora di tornare a Parma per continuare a mantenere e rinnovare i propri assortimenti, dall’altre le nostre imprese che sono altrettanto impazienti di proporre loro nuove e continue soluzioni per far mangiare sempre meglio i consumatori internazionali». Cibus, Salone internazionale dell’Alimentazione, è un appuntamento fieristico a cadenza biennale: la ventesima edizione si terrà, annunciano i promotori Fiere di Parma e Federalimentare, nel maggio 2020. Mentre l'appuntamento con Cibus Connect, sempre alle Fiere di Parma, è tra meno di un anno: nell’aprile 2019.