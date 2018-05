Adozioni internazionali in calo: «La Maloca» lancia l'allarme

Prende il nome dalla capanna centrale nella foresta dove i saggi incontrano i bambini nei villaggi indios. «La Maloca» è l’associazione che a Parma, dal 1994, si occupa di adozioni internazionali. E se 24 anni fa era la Colombia il Paese di riferimento, oggi riesce ad avere contatti con Haiti, Ucraina, Bulgaria, Burkina Faso, Federazione Russa, Kazakistan, Nepal, India, pur operando ancora e soprattutto col Sudamerica.

Le adozioni internazionali, però, hanno subito in questi ultimi anni un sensibile calo, causato principalmente per tre motivi: sono cambiate le politiche governative italiane (la Commissione adozioni dipende dalla presidenza del Consiglio, ndr) nei confronti degli Stati esteri; le stesse nazioni hanno al contempo rafforzato le adozioni interne, che sarebbe buona cosa se però rispettassero i minori anziché farli vivere in condizioni di miseria, pur essendo gli Stati sovrani nelle loro leggi; infine i costi che una mamma e un papà devono affrontare per diventare genitori.

Ecco allora che le «maloche» del mondo, intese come centri di accoglienza, di educazione, organizzazione e supporto, hanno perso la loro potenzialità e diminuito il ruolo sociale. In cinque anni si è registrato un calo del 60% e così il sistema è sull’orlo dell’implosione.

Per questo venti enti italiani accreditati presso il governo hanno di recente chiesto a tutto l’arco parlamentare un contributo di 10mila euro per le famiglie che riescono a concludere una o più adozioni. Un appello lanciato innanzitutto da Pietro Ardizzi, portavoce di «Oltre l’adozione»: «La genitorialità adottiva in Italia non è sostenuta. Se la Commissione non delibera per aprire nuovi canali, tutto si rallenta».

Da Parma gli fa eco Walter Curati, direttore generale de «La Maloca», lui stesso padre adottivo: «Il percorso burocratico ed economico non è facile, ci sono regole precise da Stato a Stato: documenti, età dei bambini, schede mediche, tempi di permanenza all’estero per chi desidera adottare. E le spese, che sono in aumento e sono quindi discriminanti. Le faccio un esempio: per adottare una bambina o un bambino in Colombia o in India occorrono circa 20mila euro, mentre in Russia dai 30 ai 35mila. Per questo siamo andati a far sentire la nostra voce a Roma».

E a chi fa notare che queste operazioni potrebbero avere la parvenza di una compravendita, Curati tranquillizza: «Non è così. Le pratiche sono carissime perché ci sono professionisti che lavorano, come psicologi, avvocati, centri di coordinamento, inoltre viaggi aerei, corsi di formazione per futuri genitori, istruttorie che passano dai tribunali. In sintesi, davvero tante pratiche».

E’ bene sottolineare che alla Maloca sono tantissimi i volontari e solo due persone sono dipendenti, tra cui lo stesso Walter Curati, che ricorda come «nel mondo ci sono ancora tanti bambini in condizioni critiche che hanno bisogno di una famiglia, pertanto è importante che tutti gli attori che ruotano attorno all’adozione (servizi sociali, tribunale dei minori, commissione adozioni, enti autorizzati e naturalmente le famiglie) si adoperino per agevolare questo incontro coppia-bambino. Occorre quindi ripartire quasi da zero per ricostruire fiducia verso le adozioni internazionali, che - è bene specificarlo - sono cosa diversa dalle adozioni a distanza, cioè da quelle adozioni che permettono una vita migliore ai bambini nei loro Paesi.

Nella nostra provincia, non solo grazie alla Maloca, arrivano circa trenta minori ogni anno. Dal 2003 al 2015 sono 371 (106 in adozione nazionale e 265 in adozione internazionale) i bambini che hanno iniziato una nuova e più serena vita e fatto felici tante mamme e papà. Ecco perché quella foresta attorno alla Maloca va preservata, se non si vuole che inaridiscano le radici del mondo.