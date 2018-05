Ha manomesso il tachigrafo digitale che verifica i tempi di guida per stare al volante più del massimo consentito: protagonista della vicenda, un camionista la cui condotta è stata scoperta dagli agenti della Polizia Stradale di Reggio Emilia. L’uomo è stato denunciato per manomissione dell’apparecchiatura e la sua patente ritirata.

L’autotrasportatore ha utilizzato una calamita applicata sulla strumentazione, impedendo la corretta registrazione dei tempi di guida del mezzo pesante su cui si trovava quando è stato fermato, ieri, sull'Autostrada del Sole, la A1, nell’area di servizio San Martino Est in provincia di Parma. Il conducente è stato inoltre sanzionato dai poliziotti per un ammontare complessivo di 2.100 euro.