Lite a cinghiate e cubetti di porfido: due denunce. Danneggiata auto in sosta

La lite è nata per motivi assai futili. Ma le cinghiate che si sono dati erano vere e robuste. Sono dovuti intervenire le pattuglie delle Volanti per sedare un pestaggio tra due stranieri ieri sera in piazzale Picelli.

I due prima hanno discusso, poi sono passati alle cinghiate e infine uno dei due ha anche preso un cubetto di porfido con cui ha cercato di colpire l'altro. Finendo solo per danneggiare un auto in sosta. I due sono stati denunciati per lesioni e uno dei due anche per danneggiamenti.