Pizzarotti: "Stu Pasubio, il 20 giugno l'udienza preliminare"

"Il 20 giugno ci sarà l’udienza preliminare sulla questione Stu Pasubio. Ho ricevuto la convocazione dal giudice delle indagini preliminari proprio stamattina". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco Federico Pizzarotti, che commenta: "È una indagine nata quasi 6 anni fa, davvero pochi giorni dopo essere stato eletto per la prima volta. Grazie alla vendita delle quote di Stu Pasubio abbiamo liberato Parma dai suoi primi 40 milioni di euro di debiti, che pesavano sulle spalle dei parmigiani e mettevano il Comune a rischio default. Oggi, al contrario, siamo un Comune sano e produttivo. Mi scuserete se sarò ripetitivo, ma è giusto che lo faccia presente: so di aver fatto tutto con serietà e onestà, e con il supporto di tecinici preparati, per questo sono tranquillo. Fare il sindaco, ahimè, talvolta vuol dire passare anche da queste questioni".