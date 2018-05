Sicurezza, presidio di Forza Nuova in stazione a Parma

Un presidio nella mattinata di sabato alla stazione di Parma e uno a quella di Cesena. A organizzarli è Forza Nuova, il cui segretario nazionale, Roberto Fiore ha lanciato della campagna ribattezzata dal movimento di destra "Stazioni sicure".

«All’interno e nei pressi delle numerose stazioni ferroviarie sparse sul territorio italiano - osserva in una nota - transitano ogni giorno migliaia di persone: lavoratori pendolari, studenti o semplici turisti. Purtroppo però, le stesse stazioni vengono anche utilizzate per lo scambio, il trasferimento, lo spaccio e l’utilizzo di droga».

«Restuire alla legalita e all’ordine questi luoghi è impresa ardua», prosegue Fiore e «per questo lanciamo la campagna nazionale "Stazioni Sicure", invitando gli italiani che hanno a cuore il proprio territorio, a scendere in strada al nostro fianco. Per queste ragioni abbiamo organizzato per la mattinata di sabato un presidio a Parma e uno a Cesena - conclude Fiore - certi della presenza di molti italiani che già si sono uniti a noi».