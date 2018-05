Riconosciuto in piazza Garibaldi: e dai domiciliari passa a via Burla

Doveva essere agli arresti domiciliari, ma invece è stato riconosciuto in piazza Garibaldi dai carabinieri di Parma Centro in compagnia di quattro giovani, di cui uno pregiudicato. È stato così riarrestato K. C., senegalese di 23 anni, appena finito in manette per un colpo, assieme ad altri giovanissimi, al supermercato Pam di via Garibaldi. Ebbene, il giovane, dopo l’arresto, è stato processato per direttissima per evasione e ora si trova nel carcere di via Burla.