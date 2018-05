Esce dalla profumeria "regalandosi" profumi, creme e smalti per 260 euro: denunciata

L'hanno vista fare alcuni giri all'interno della profumeria, provare, guardarsi intorno. Ma quando è passata dalle casse per uscire senza acquisti, la sirena delle barre anti-taccheggio l'ha inchiodata.

Raggiunta immediatamente da una dipendente della profumeria Beauty Star del Barilla Center, la donna, T.I.A., una 32enne di origine romena, ha fatto finta di non comprendere l'italiano e ha tentato di allontanarsi, nonostante venisse invitata più volte a ritornare in negozio per controllare il contenuto della borsa che aveva con sé.

E a quel punto sono intervenuti la guardia giurata in servizio nel centro e successivamente i poliziotti delle Volanti. Dal controllo della borsa della donna, sono spuntati profumi, smalti, creme ed altri prodotti di bellezza per un importo di circa 260 euro. La donna è stata denunciata per furto.