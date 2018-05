Si spaccia per poliziotto e finge la vendita di uno smartphone: denunciato un 57enne

I carabinieri della stazione di Oltretorrente hanno denunciato un 57enne di Taranto, pregiudicato, che ha truffato uno studente siciliano fingendo la vendita, in un sito specializzato, uno smartphone Samsung Galaxy s8 64 gb. Per ottenere la sua fiducia ha detto di essere un poliziotto, esibendo anche una foto in divisa. Una volta sborsato 300 euro, il giovane si è reso conto della truffa.

Tentato furto al supermercato: denunciato un giovane

I carabinieri della stazione di parma Oltretorrente, hanno denunciato in stato di libertà, alla procura della repubblica presso il tribunale di Parma, per il reato di tentato furto aggravato un giovane extracomunitario, perché ieri alle ore 20.30, all’interno del supermercato Simply in via Verdi 5, tentava di forzare il cassetto portamonete della cassa per asportare il denaro. Dopo i controlli, è stato identificato come un 22 enne nato in Guinea Bissau, residente a Parma, con giàa carico qualche precedente.