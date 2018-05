Sit-in all'ex Altea per dire no al trasferimento di tutta la produzione a Parma

Una gruppo di lavoratori dello stabilimento «la Doria» di Acerra (Napoli), che produce, tra l'altro, sughi pronti, si è recato davanti allo stabilimento di Parma per manifestare contro la decisione aziendale di chiudere il sito partenopeo per potenziare quello emiliano. I lavoratori, che sono da giorni in assemblea, hanno chiesto ed ottenuto la solidarietà dei colleghi di Parma, «che - spiegano i delegati sindacali - ora sono con noi per chiedere di evitare la chiusura dello stabilimento di Acerra».

I vertici aziendali, nei mesi scorsi, avevano palesato la volontà di chiudere lo stabilimento acerrano e spostare i 67 lavoratori negli altri siti produttivi campani ed in quello Emiliano. Della vicenda si sono interessati anche gli amministratori locali e regionali che hanno dato la propria disponibilità ad un confronto costruttivo per scongiurare lo stop dei macchinari di Acerra.