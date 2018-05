Nella sua casa di via Buffolara teneva cocaina per 8mila euro: arrestato 22enne

Un albanese di 22 anni, clandestino, è stato arrestato dai carabinieri per spaccio. Nella sua casa nella zona di via Buffolara i militari hanno trovato 85 grammi di cocaina per un valore di circa 8mila euro, oltre 2mila euro in contanti e un tirapugni. E' stato denunciato anche il coinquilino, un 30enne siciliano, che aveva nella sua camera 10 grammi di hashish.