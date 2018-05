Prima ha corteggiato con insistenza una ragazza. Poi quando il fidanzato di lei ha provato a discutere con lui, gli ha mostrato una pistola infilata alla cintola. È successo l’altra notte in un locale della zona di via dei Mercati. Il fidanzato della ragazza, preoccupato, si è rivolto al buttafuori che a sua volta si è visto minacciare con un’arma. L’addetto alla sicurezza allora ha chiamato il 113 che ha controllato l’uomo, un ucraino 28enne. La pistola, in realtà, era non pericolosa e del tipo in libera vendita ma l’uomo aveva anche un coltello a scatto e altri arnesi e per questo è stato denunciato per minacce aggravate e detenzione di oggetti atti ad offendere.