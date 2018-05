Nidi e materne, pubblicate le graduatorie: mille in lista d'attesa

Sul sito del Comune di Parma, Servizi Educativi, sono state pubblicate le graduatorie conseguenti ai bandi per le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 ai Nidi d’Infanzia e servizi integrativi sperimentali, alle Scuole dell’Infanzia comunali, statali e dei servizi sperimentali 0/6. (http://www.comune.parma.it/servizieducativi/news/2018-05-29/it-IT/Graduatoria-nidi-dinfanzia-as-2018-2019.aspx). Nei prossimi giorni le famiglie riceveranno la comunicazione di assegnazione del posto o, nel caso, di posizione in lista d’attesa.

Da una prima analisi dei dati si evidenzia un trend delle assegnazioni in linea rispetto allo scorso anno.

Per le Scuole dell’Infanzia, per l’anno scolastico 2018/2019, sono stati assegnati 1099 posti, con 601 domande in lista di attesa e 5 posti da assegnare.

Per i Nidi d’infanzia, per l’anno scolastico 2018/2019, sono stati assegnati 831 posti, con 419 domande in lista d’attesa e 7 posti da assegnare.

Lo scorso anno, alla data di approvazione della graduatoria per l’a.s. 2017/18 erano stati assegnati 1088 posti di Scuola Infanzia e 800 posti di Nido d’Infanzia. Questa prima graduatoria di assegnazione non è definitiva, potrà essere modificata sulla base delle scelte delle famiglie assegnatarie di posti non corrispondenti alla prima scelta e a seguito di eventuali ritiri dal servizio.

Per motivi legati alla normativa sulla privacy le graduatorie pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Parma non sono nominative. Gli utenti sono identificati con il numero di protocollo attribuito alla domanda di accesso al momento della sua presentazione ed indicato sulla ricevuta.

Si precisa che tale dato (Domanda n. ) è stato anche inserito nell'oggetto della lettera di attribuzione del punteggio che è stata inviata alle famiglie.

Qualora entrambi i documenti (ricevuta e lettera di attribuzione del punteggio) fossero andati smarriti, è possibile fare richiesta del numero attribuito alla domanda, inviando mail, alla quale dovrà essere allegato copia del documento di identità del genitore richiedente, da indirizzare ad uno seguenti indirizzi di posta elettronica: Nidi d’infanzia: e.gavazzoli@comune.parma.it m.greci@comune.parma.it Scuole dell’Infanzia: g.lorenzani@comune.parma.it.

Le graduatorie sono state predisposte sulla base delle autocertificazioni presentate entro il termine del bando e della documentazione a supporto di ricorsi, integrazione punteggi, variazione preferenze, nonché degli esiti negativi degli iter dei controlli già conclusi.

Il punteggio attribuito potrebbe subire modifiche nei seguenti casi:

a) rettifiche dovute ad esito negativo di controlli sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda ancora in corso alla data di approvazione della graduatoria. Nel caso in cui sia stato assegnato il posto l’eventuale revoca del punteggio potrà determinare la collocazione della domanda nella lista d’attesa;

b) errori materiali da parte dell’ufficio competente.

Si precisa inoltre che la posizione delle domande collocate in lista d’attesa potrà essere modificata a seguito di:

- inserimento di bambini con relazione sociale

- affidamenti preadottivi

- inserimento di utenti con certificazione L. 104

- presentazione di domande di ritiro dai servizi

- collocazione in lista d’attesa a seguito di controlli con esito negativo

- correzioni errori dell’ufficio dal momento della segnalazione

- collocazione in lista d’attesa di utenti che hanno rifiutato il posto non corrispondente alla prima scelta e hanno optato di essere collocati in lista d’attesa sulle strutture con ordine di preferenza precedente al posto assegnato o altri eventi che hanno ripercussioni sulla graduatoria.

Si ricorda che per l’accesso a tutti i servizi Nidi d’Infanzia e servizi integrativi sperimentali, Scuole dell’Infanzia comunali, statali e dei servizi sperimentali 0/6, il minore deve aver assolto gli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente.