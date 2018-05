Parma prima tra le università statali italiane per retribuzione dei laureati

L’Università di Parma al quarto posto in Italia per la retribuzione media dei laureati nel primo decennio dal conseguimento del titolo. A stabilirlo è l’ University Report 2018, realizzato dall’Osservatorio JobPricing in collaborazione con Spring Professional: per i laureati dell’Università di Parma la retribuzione media è di 31.140 euro, il 2,17% in più della media nazionale.

Parma è prima tra le Università statali, preceduta solo da 3 Atenei privati: la Cattolica di Milano, la Bocconi, la LUISS.

Ottime notizie anche nel ranking relativo agli anni che servono ai laureati per ripagare il proprio corso di studi. Sulla base dell’University Payback Index, che esprime il numero di anni necessari per “recuperare” gli investimenti sostenuti nel corso della carriera universitaria, Parma, con 14,7 anni per gli studenti in sede e 15,7 anni per i fuori sede, è quinta in Italia, preceduta dal Politecnico di Milano, dalla Bocconi di Milano, dalla Cattolica di Milano e dal Politecnico di Torino.

“Si tratta di risultati interessanti – commenta il Rettore Paolo Andrei – che ci incoraggiano a fare ancora meglio nel nostro impegno quotidiano. Gli indicatori che emergono dalla classifica dell’Osservatorio JobPricing testimoniano, sia pure in via mediata, uno dei tanti aspetti che attengono all’efficacia dell’offerta formativa. Siamo, peraltro, consapevoli che l’obiettivo più importante cui siamo chiamati risiede nel costante miglioramento della qualità del servizio educativo e formativo reso ai nostri studenti e al contesto sociale, culturale ed economico in cui operiamo”.