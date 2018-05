Momenti di paura, questa mattina, prima dell'inizio delle lezioni. Una bambina di dieci anni, appena scesa dall'auto con cui l'avevano accompagnata alla Salle, in via Berzioli, è stata investita da un'altra automobile. E' intervenuto il 118 per trasportare la piccola al Pronto soccorso: dalle prime informazioni, la bambina ha riportato ferite di media gravità. La Polizia municipale sta ricostruendo la dinamica.