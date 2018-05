Tre condanne per i maltrattamenti agli anziani di Villa Alba

I giudici del tribunale di Parma si sono pronunciati sulle violenze avvenute all'interno della casa famiglia per anziani “Villa Alba” di Parma. Maria Teresa Neri è stata condannata a 4 anni e 4 mesi, Caterina Neri e Concetta Elia sono state condannate entrambe a 4 anni e 6 mesi.

Lo Spi Cgil di Parma, il sindacato pensionati italiani, si è costituito parte civile contro gli autori dei maltrattamenti. Un atto dovuto, in rappresentanza di migliaia di pensionati di Parma, per stare dalla parte delle persone più fragili che hanno subito violenze.

«Quella di oggi è una sentenza importante. - commentano Paolo Bertoletti e Bruno Pizzica, segretari generali, rispettivamente, dello SPI CGIL di Parma e dell'Emilia Romagna. - Abbiamo sempre confidato nel lavoro della giustizia, che, insieme alle forze dell'ordine, ha portato alla luce situazioni di maltrattamenti inconcepibili. La violenza perpetrata contro chi non può difendersi, che siano anziani o bambini, è la più terribile. Dobbiamo impegnare ogni nostra energia perché non si ripetano più maltrattamenti come quelli che sono accaduti nel nostro territorio».

«La battaglia per la dignità dei nostri anziani va avanti. - aggiunge Bertoletti - La CGIL, insieme a CISL e UIL, ha firmato con il Comune di Parma un protocollo per creare una “white list” delle Case famiglie, con regole, impegni specifici sulla qualità del servizio da parte dei gestori, e un numero verde per le segnalazioni. Auspichiamo che il percorso della white list trovi presto applicazione, perchè al momento sta subendo ritardi non giustificabili. Questa è una battaglia che appartiene a tutti, e che serve anche per tutelare i tantissimi operatori e le strutture per anziani che lavorano con professionalità e umanità».