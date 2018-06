Rubano all’interno di un cantiere ma vengono arrestati dai carabinieri. È accaduto stanotte in via D’Antona, nei pressi del centro commerciale Eurosia. Allertati da una telefonata i militari di Parma Centro hanno trovato fuori da un cantiere edile un furgone sospetto. Si sono appostati e dopo qualche minuto hanno visto uscire due uomini, albanesi di 48 e 39 anni con un borsone, contenente parecchi strumenti per l’edilizia, che hanno caricato sul mezzo. A quel punto i carabinieri li hanno bloccati e arrestati. I due saranno processati domani.