Inghiottono la droga per sfuggire ai controlli: denunciati due pusher

Fuggono dai controlli dei carabinieri e inghiottono la droga ma il loro stratagemma non serve e i due, nigeriani di 38 e 36 anni, vengono denunciati.

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio tra via San Leonardo e via Trento nel corso di controlli antidroga effettuati con l’ausilio delle unità cinofile che hanno visto i carabinieri impegnati anche al Parco Falcone e Borsellino e in Pilotta. Grazie al fiuto dei cani sono stati sequestrati 50 grammi di marijuana e 22 di hashish divisi in due pezzi. Per quanto riguarda invece i due nigeriani denunciati invece uno ha tentato di inghiottire 5 grammi di marijuana, ma ha poi dovuto sputarli. L’altro invece è riuscito a farcela ma è stato incastrato dai residui di stupefacente rimasti nella sua bocca.

Foto d'archivio