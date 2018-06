Niente acqua e luce per alcune ore in diverse zone della città

In diversi quartieri ci sono stati problemi nell'erogazione di acqua ed elettricità, fra le 5,30 e le 7 circa. Black-out sono segnalati nel quartiere Lubiana-San Lazzaro fra le 5,30 e le 7 circa e nella zona di piazzale Santa Croce. Un lettore sottloinea che l'acqua è tornata a singhiozzo.

Iren spiega che si è interrotta l'alimentazione in 4 cabine elettriche: sono intervenute le squadre dei tecnici per ripristinare le protezioni saltate.