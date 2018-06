Incendio in appartamento in via Volturno nella notte

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte in via Volturno per un incendio in un appartamento. Per cause in via di accertamento, l'incendio si è sviluppato in un'abitazione. I vigili del fuoco hanno lavorato dalle 3,30 alle 5,30 per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'appartamento. Tre persone sono state portate al pronto soccorso per accertamenti.